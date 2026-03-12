春は花粉症に悩む人にはつらいシーズン。対面診療とオンライン診療を展開する「クリニックフォアグループ」は、花粉症の男女３０９人を対象に「花粉症対策の経済負担に関する調査」を実施し、その結果を公表した（１月１９日〜２３日、インターネット調査）。花粉症シーズンの対策費用は、医療費・薬代が６７５０円、ティッシュ代が４７９０円、マスク代が２４７５円、その他対策費５４００円（いずれも平均）で、合計１人あた