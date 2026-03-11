日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」をめぐる事件で、会長ら4人が職業安定法違反の疑いで再逮捕されました。また、紹介を受けていた風俗店の運営者2人も新たに逮捕されました。再逮捕された「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（41）ら4人はおととし、群馬県高崎市の風俗店に20代の女性を違法に紹介した疑いなどがもたれています。また、この風俗店を運営する佐々木寿志容疑者ら2人も、2023年に別の女性（20代）を紹介