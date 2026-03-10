欠場の大谷は「ピッチング練習も入っていた」■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に9-0で勝利した。試合後、会見に臨んだ井端弘和監督は「非常にスピードはないんですけど、真っ直ぐとチェンジアップでどの打者も見極めに苦労した」と、チェコ先発のオンジェイ・サトリア投手を称えた。日本はチ