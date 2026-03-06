WBC初戦の台湾戦に先発■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の山本由伸投手（ドジャース）が6日、東京ドームで行われた「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次リーグC組のチャイニーズ・タイペイ戦に先発した。3回途中まで無安打投球。相手打線を圧倒する投球で侍ジャパンを勢いづけた。初回から日本のエースの実力を証明した。先頭打者の2球目に156キロを計測すると、4