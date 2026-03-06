回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、独自の“二段階熟成”を施した「超熟成シリーズ」の「超熟成 まぐろ（一貫）」「超熟成 まふぐ（一貫）」「超熟成 真鯛（一貫）」を3月6日から期間限定で販売します。いずれも、115円〜（以下、税込み）。【写真】ブリ、しらす、真はた！おいしそうなメニューたち！「ハイキュー！！」コラボのグッズも！くら寿司では、同日から「愛媛県」フェア