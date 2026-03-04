大谷の会見一問一答野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は4日、東京ドームで前日会見に臨んだ。連覇へ向けた思い、他球団の印象、そして“お茶点てポーズ”の由来……。15分間の会見で語った一問一答はこちら。――今の心境は。「始まるな。明日、練習ありますけど、最後までしっかり調整して、良い状態で臨みたいなと思っています」――状態は。「アメリカでの試合数も少なめですけど、体はまず状態良く、