元近鉄・太田氏が苦しんだ右肩痛との戦い甲子園で人気を集めた元近鉄ドラフト1位右腕、太田幸司氏（野球評論家）のプロ野球人生は、プロ10年目の1979年10月に右肩痛を発症させてから暗転した。11年目の1980年は14登板（3先発）で0勝4敗、防御率10.66と不本意な成績。それが苦悩の始まりだった。「肩以外は大丈夫だったんですけどね……」。恩師の近鉄・西本幸雄監督が勇退した1981年はわずか1登板（1先発）の0勝1敗に終わった。