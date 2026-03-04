ガーディアンズとのオープン戦に登板ドジャース・佐々木朗希投手が3日（日本時間4日）、アリゾナ州グッドイヤーで行われたガーディアンズ戦に先発登板。初回、2つの四球と安打で無死満塁のピンチを招くと満塁弾を浴びた。2年目の今季は先発ローテーション入りを目指しており、2月中旬から実戦形式の投球練習「ライブBP」で調整。初登板では最速98.6マイル（約158.7キロ）、2度目の登板では最速99マイル（約159.3キロ）をマーク