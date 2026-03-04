ガーディアンズとのオープン戦に登板

ドジャース・佐々木朗希投手が3日（日本時間4日）、アリゾナ州グッドイヤーで行われたガーディアンズ戦に先発登板。初回、2つの四球と安打で無死満塁のピンチを招くと満塁弾を浴びた。

2年目の今季は先発ローテーション入りを目指しており、2月中旬から実戦形式の投球練習「ライブBP」で調整。初登板では最速98.6マイル（約158.7キロ）、2度目の登板では最速99マイル（約159.3キロ）をマークした。2月25日（日本時間26日）のオープン戦では先発登板するも2回持たずに途中降板。1回1/3を投げて3安打2四球3失点、3奪三振だった。

佐々木は2024年オフに20球団による争奪戦の末にドジャースに移籍。メジャー1年目の昨季は、5月に右肩インピジメント症候群で負傷者リスト入りするなど怪我に苦しんだ。しかし、9月下旬の復帰以降はリリーフとして躍動。ポストシーズンでは守護神も務め、9試合に登板して防御率0.84、3セーブでワールドシリーズ連覇に貢献した。シーズン成績は10試合の登板で1勝1敗、防御率4.46を残した。（Full-Count編集部）