お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が２日までにオフィシャルブログを更新。長女・こうめちゃんの幼稚園参観日に参加したことを報告し、成長した姿に思わず涙した心境をつづった。 ２月27日、「おにいさん、おねえさん★」と題してブログを更新した小原。絵文字を交えながら「こうめちゃんの参観日！」と切り出し、「外学びの様子をしばし参観させてもらい 最後は子供たちの合唱を二曲も聞かせてくれました」と報告。 「あ