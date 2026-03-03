小原正子、長女の参観日に涙「我慢できるわけもなく…」
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が２日までにオフィシャルブログを更新。長女・こうめちゃんの幼稚園参観日に参加したことを報告し、成長した姿に思わず涙した心境をつづった。
２月27日、「おにいさん、おねえさん★」と題してブログを更新した小原。絵文字を交えながら「こうめちゃんの参観日！」と切り出し、「外学びの様子をしばし参観させてもらい 最後は子供たちの合唱を二曲も聞かせてくれました」と報告。
「あんなにちっこかった子供たちが堂々と保護者にむけて英語で熱唱してくれる姿に」と振り返り、「我慢しようと思ってたけど 我慢できるわけもなく ぐすんぐすんと泣いて しまいました」「みんな本当にありがと」と感動で涙したことを明かした。
屋外で行われたため、年少クラスの園児たちも偶然年長クラスの園児たちの歌声を耳にしたそうで、曲が終わると拍手喝采。「かっこいいなぁぁぁという気持ちが びしびし伝わりました」と年少さんたちが憧れのまなざしを向ける中、年長の子どもたちは振り返って驚きつつも、「お兄さん、お姉さんらしい誇らしげな顔」を見せていたという。
小原は「想いが巡りました」「ここでの最年長の生活も終わってしまいます！（次からは、また最年少に！）」と卒園を控えた心境も吐露。「最後までみんな元気に楽しく 過ごせますように！！」と願いを込めた。
最後に、幼稚園では「土や、石や、枝や、花や、海や、砂や、雨。。。自然の中で遊ぶことを日々させてくれています」と感謝もつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にはファンから「これは絶対に泣くわぁ〜」「正子さんの文章だけで，もう涙腺決壊」「すばらしい幼稚園」「卒園式は…バスタオルですね」「こうめちゃん達年長さん のこれまでの成長の日々が思い浮かび、私も涙涙で読ませて貰いました」「年少さん達の見学、拍手も可愛かったですね」「卒園式まで後わずか、こうめちゃん楽しくすごしてね」 などの声が寄せられている。
２月27日、「おにいさん、おねえさん★」と題してブログを更新した小原。絵文字を交えながら「こうめちゃんの参観日！」と切り出し、「外学びの様子をしばし参観させてもらい 最後は子供たちの合唱を二曲も聞かせてくれました」と報告。
屋外で行われたため、年少クラスの園児たちも偶然年長クラスの園児たちの歌声を耳にしたそうで、曲が終わると拍手喝采。「かっこいいなぁぁぁという気持ちが びしびし伝わりました」と年少さんたちが憧れのまなざしを向ける中、年長の子どもたちは振り返って驚きつつも、「お兄さん、お姉さんらしい誇らしげな顔」を見せていたという。
小原は「想いが巡りました」「ここでの最年長の生活も終わってしまいます！（次からは、また最年少に！）」と卒園を控えた心境も吐露。「最後までみんな元気に楽しく 過ごせますように！！」と願いを込めた。
最後に、幼稚園では「土や、石や、枝や、花や、海や、砂や、雨。。。自然の中で遊ぶことを日々させてくれています」と感謝もつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にはファンから「これは絶対に泣くわぁ〜」「正子さんの文章だけで，もう涙腺決壊」「すばらしい幼稚園」「卒園式は…バスタオルですね」「こうめちゃん達年長さん のこれまでの成長の日々が思い浮かび、私も涙涙で読ませて貰いました」「年少さん達の見学、拍手も可愛かったですね」「卒園式まで後わずか、こうめちゃん楽しくすごしてね」 などの声が寄せられている。