阪神との強化試合で2安打の活躍ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の韓国代表と阪神による強化試合が2日、京セラドームで行われた。最終9回まで勝負が分からぬまま試合は3-3の引き分けで終了した。そんななかで「カッコよすぎる」「日本代表なら良かったのに」と韓国の主砲が話題を呼んだ。ファンが注目したのは、ジャイアンツで活躍するイ・ジョンフ外野手だった。2023年オフに6年1億1300万ドル（約177億円）で海を渡