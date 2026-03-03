阪神との強化試合で2安打の活躍

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の韓国代表と阪神による強化試合が2日、京セラドームで行われた。最終9回まで勝負が分からぬまま試合は3-3の引き分けで終了した。そんななかで「カッコよすぎる」「日本代表なら良かったのに」と韓国の主砲が話題を呼んだ。

ファンが注目したのは、ジャイアンツで活躍するイ・ジョンフ外野手だった。2023年オフに6年1億1300万ドル（約177億円）で海を渡った“韓国の至宝”はこの日「3番・右翼」で先発出場。初回1死一塁では才木浩人投手の直球を中前に運ぶと、3回も直球を捉えて2安打の活躍を見せた。昨年のセ・リーグ最優秀防御率を獲得したエースを攻略してみせた。

かつて中日で活躍した父を持ち、名古屋生まれであることでも知られるイ・ジョンフは“韓国のイチロー”とも称されるバットコントロールが持ち味だ。メジャーではなかなかポテンシャルを発揮できていないが、WBC前に状態は上々の模様。そして何より、ファンが興奮したのは端正なルックスだった。

以前からイケメンとして知られ、3年前の第5回大会でも話題を呼んだのが、改めてその美貌にファンは騒然。「イ・ジョンフの顔の良さが日本中に知れ渡ってしまうのかもしれない」「イ・ジョンフさんかっこよすぎ」「男前すぎるので野球に興味なくても是非見てほしい」「イケメンすぎる名古屋っ子」「日本代表ならよかったのに……」「イニング間の振る舞いまでスターだった」と称賛の声が並んだ。（Full-Count編集部）