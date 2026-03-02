キムは3三振「本番で喫するはずだった三振を今日全部したんだと思うように」■阪神 3ー3 韓国（2日・京セラドーム）WBC韓国代表のキム・ヘソン内野手（ドジャース）は2日、阪神との強化試合（京セラドーム）で3打数無安打3三振、1四球に終わった。試合後、「『練習試合で良かった』とポジティブに考えています」と苦笑いで振り返った。キムは「7番・二塁」で出場したが快音は響かず。チームは3-3で引き分けとなった。「まず非