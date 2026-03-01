吉田正尚と同組で調整ホワイトソックスの村上宗隆内野手が1日、野球日本代表「侍ジャパン」に合流し、京セラドームでの練習に参加した。フリー打撃ではさっそく柵越えも披露。量産とはいかなかったが、明るい表情をみせた。この日、侍ジャパンに合流したばかりだが、移動疲れの様子を見せることなくチームメートと交流。さっそく吉田正尚外野手（レッドソックス）と同組で打ち込んだ。フリー打撃1周目は6スイングで柵越え1本