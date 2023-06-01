エールディヴィジ 25/26の第25節 ヘラクレス・アルメロとPSVの試合が、3月1日02:45にエルフェ・アシトにて行われた。 ヘラクレス・アルメロはレキンチオ・ゼフイク（FW）、ナジ・ウヌファー（MF）、アルディン・フルスティッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはマイロン・ボアドゥ（FW）、イバン・ペリシッチ（FW）、イスマエル・サイバリ（MF）らが先発に名を連ねた。