エールディヴィジ 25/26の第25節 ヘラクレス・アルメロとPSVの試合が、3月1日02:45にエルフェ・アシトにて行われた。

ヘラクレス・アルメロはレキンチオ・ゼフイク（FW）、ナジ・ウヌファー（MF）、アルディン・フルスティッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはマイロン・ボアドゥ（FW）、イバン・ペリシッチ（FW）、イスマエル・サイバリ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。PSVのイバン・ペリシッチ（FW）がPKを決めてPSVが先制。

さらに12分PSVが追加点。イスマエル・サイバリ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに40分PSVが追加点。ヨエイ・フェールマン（MF）のアシストからデニス・マン（FW）がヘディングシュートで0-3。3点差となる。

ここで前半が終了。0-3とPSVがリードしてハーフタイムを迎えた。

PSVは後半の頭から2人が交代。アルマンド・オビスポ（DF）、マイロン・ボアドゥ（FW）に代わりヤレク・ガシオロウスキ（DF）、リカード・ペピ（FW）がピッチに入る。

63分、PSVが選手交代を行う。イバン・ペリシッチ（FW）からクハイブ・ドリウエック（FW）に交代した。

63分、ヘラクレス・アルメロは同時に2人を交代。アルディン・フルスティッチ（MF）、Bozinovski Rhys（MF）に代わりワリド・ウルドシフ（MF）、トーマス・ブランズ（MF）がピッチに入る。

72分、PSVが選手交代を行う。マウロ・ジュニオール（MF）からキリアン・シルディリア（DF）に交代した。

73分、ヘラクレス・アルメロは同時に2人を交代。ヤン・ジャンブーレク（MF）、ナジ・ウヌファー（MF）に代わりセム・スヘップエルマン（MF）、ルカ・クレノビッチ（FW）がピッチに入る。

80分、ヘラクレス・アルメロのエリク・アルストラント（MF）のアシストからレキンチオ・ゼフイク（FW）がゴールを決めて1-3と2点差に詰める。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、PSVが1-3で勝利した。

なお、ヘラクレス・アルメロは63分にアレック・ファンホーレンベーク（DF）、90分にミメイルヘル・ベニタ（DF）に、またPSVは62分にパウル・ワナー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-01 05:01:10 更新