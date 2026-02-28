大谷がドアラを無視…球場爆笑ドジャースの大谷翔平投手は28日、バンテリンドームで行われる野球日本代表「侍ジャパン」と中日との強化試合の試合前セレモニーに登場。ドアラを無視する“塩対応”で、球場からも笑いが起こった。この日、試合は欠場予定だが、試合前には大谷の名前がアナウンス。ドアラのハイタッチを無視する“塩対応”を見せた。これにはドアラも“お怒り”。天狗のジェスチャーで反撃した。その前には鈴木