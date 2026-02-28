メジャーリーガー3人を相手に打撃投手を務めた亀井善行コーチ野球日本代表「侍ジャパン」のドジャース・大谷翔平投手、カブス・鈴木誠也外野手、レッドソックス・吉田正尚外野手がフリー打撃を実施し、衝撃的なアーチの競演を見せた。その裏で、マウンドから18.44メートル先で打撃投手を務めた亀井善行外野守備・走塁コーチへの同情と労いの声が集まっている。大谷の圧倒的な打撃に球場が騒然となる中、豪華メジャーリーガーた