新井宏昌氏、侍サポートメンバーの佐々木泰の打撃を解説23歳の若武者が、侍で確かな成長を示した。野球日本代表「侍ジャパン」のサポートメンバーである佐々木泰内野手が27日、バンテリンドームで行われた中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」に「9番・一塁」で出場。左翼席に豪快な一発を放つなど2安打し、5-3の勝利に貢献した。2回2死。中日・柳のスライダーを捉えた打球は、あっという間に左翼席に