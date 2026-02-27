応援侍たまべヱの頭を叩くドジャースの大谷翔平投手は27日、バンテリンドームで行われる野球日本代表「侍ジャパン」と中日との強化試合の試合前セレモニーに登場。侍ジャパンの応援キャラクター「応援侍たまべヱ」の頭を叩く“悪ガキぶり”を見せた。この日、試合は欠場予定だが、試合前には大谷の名前がアナウンス。球場から歓声が沸き起こった。大谷は三塁ベンチから飛び出すと、たまべヱの頭をバシッと叩き、ニヤリと笑って