大谷翔平は鈴木誠也とともに会見に臨んだ早くも飛び出した。ドジャースの大谷翔平投手が26日、野球日本代表「侍ジャパン」に合流。練習に参加し、その後、カブスの鈴木誠也外野手とともに会見に臨んだ。大谷が壇場から発したコメントには「さすがだなぁ」と、ファンも注目した。大谷は同学年の鈴木とともに登壇。鈴木が2023年大会は怪我のために辞退しているだけに、大谷は「同級生ですし、前回は残念な結果に終わった。今回、