「おコメの女」に躍起すぎるテレ朝いまテレビ朝日が「新女王」として崇め奉っているのが、松嶋菜々子（52歳）だ。主演ドラマ『おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―』（テレ朝系）が安定した視聴率をキープし、局内の評価はうなぎ上りだという。そんなテレ朝は早速、松嶋の「囲い込み」に血眼になっている。「『おコメの女』は、すでにシーズン2の制作が早々に決定しました。今年の10月期ドラマにラインナップされる予定という