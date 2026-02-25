¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¥Ú¥¢¤òÁÈ¤àÃæÅçÍÎ¼£¤È¾®Àî°¡´õ¤Ï¡¢¶¦¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¡£ÃæÅç¤Ï¼Ö¤¤¤¹¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿2006Ç¯¤Î¥È¥ê¥Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¥µ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2010Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë£´¿ÍÀ©ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥­¥Ã¥×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì