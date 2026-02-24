24日放送『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』に出演する（左から）木村拓哉、佐藤勝利（C）関西テレビオリコンニュース

こんなキムタク見たことない？木村拓哉がゲームで「頭真っ白」に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 木村拓哉が、24日放送の「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」に出演する
  • ゲーム中かまいたちの濱家が「こんな木村拓哉見たことない！」と叫ぶ場面も
  • 木村は、「頭が真っ白になって、時を止めてしまいました」と振り返っている
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 勝俣の「体型イジリ」疑問の声
  2. 2. ウエディング写真が「不適切」韓
  3. 3. 日本勢に格差? 批判の声が相次ぐ
  4. 4. おばたのお兄さん「痴漢」を目撃
  5. 5. ポルシェ 利益99％減の緊急事態
  6. 6. くるま MEGUMIとの報道に言及
  7. 7. 【速報】本州で今年初の夏日　山梨県南部町で25℃
  8. 8. 緊急手術で入院中 マツコの近況
  9. 9. エヴァ30周年フェス 新情報発表
  10. 10. ラサール議員 露呈した「弱さ」
  1. 11. りくりゅうの高得点 露側が批判
  2. 12. アリサ・リウ 日本作品に愛告白
  3. 13. 「あたしンち」母のモデルを公開
  4. 14. アボカド異変 売値100円台前半に
  5. 15. 娘の結婚式で「裸」神父は称賛
  6. 16. 医者が患者にイラっとする瞬間
  7. 17. サグラダファミリア主塔が最高に　最後の部品取り付け172.5m
  8. 18. 「神のエステ」で過激なサービス
  9. 19. 大病打ち明け活休 西川史子の今
  10. 20. 嵐のラストライブ「後輩」抜擢か
  1. 1. ポルシェ 利益99％減の緊急事態
  2. 2. 【速報】本州で今年初の夏日　山梨県南部町で25℃
  3. 3. アボカド異変 売値100円台前半に
  4. 4. サグラダファミリア主塔が最高に　最後の部品取り付け172.5m
  5. 5. ポケカ大暴落→閉店相次ぐ事態に
  6. 6. 邦人負傷のバス事故 19人が死亡
  7. 7. 親が育児放棄 子猿の動画拡散
  8. 8. エイベックスの社員ら3人も逮捕
  9. 9. それはさておき動物。忙しいことは一旦忘れて、アライグマをただただ見る番組？ 東急不動産が都市に届ける「やさしい環境」
  10. 10. 雅子さま「皇太子妃辞めます」
  1. 11. 食べていけない 枝野氏が赤裸々
  2. 12. プーチン氏の「戦争疲れ」に嘆き
  3. 13. 外免切替厳格化に「困っちゃう」
  4. 14. 「XG」のP SIMON容疑者を逮捕
  5. 15. コンクリ殺人 自分が一番可愛い
  6. 16. 先輩の陰毛燃やす 報告されクビ
  7. 17. 「千々石ミゲルの棺に十字架？」墓調査チームが発表　一貫してキリスト教を信仰した可能性も《長崎》
  8. 18. 80代ひき逃げ 配送業の女を逮捕
  9. 19. シール交換「令和ウケ」の理由
  10. 20. 「出産直後に子隠した」女を逮捕
  1. 1. ラサール議員 露呈した「弱さ」
  2. 2. 非レス夫婦 意識していること
  3. 3. 小泉氏が高市首相に神対応 絶賛
  4. 4. もう別物 全国出店で残念がる声
  5. 5. 衆院選 落選の政治家たちの生活
  6. 6. 都内5位のラーメン店 突然閉店
  7. 7. 「満席で座れない」JRに見解聞く
  8. 8. ペンギン解雇「顔ぶれ」にも波紋
  9. 9. 広島城 老朽化のため「閉城」
  10. 10. 低レベル 神谷代表の質問に呆れ
  1. 11. 豊田商事事件 巨額詐欺の全容
  2. 12. エプスタイン文書に日本人の実名
  3. 13. 橋下氏 閣僚派遣なしに「ダメ」
  4. 14. 校外で性加害 排泄物食べさせる
  5. 15. ジャニ問題「自業自得」に猛反論
  6. 16. ひろゆきこと西村博之氏、立花孝志氏による「証拠」の信ぴょう性に疑問符
  7. 17. 石破氏の「偏愛トーク」を直撃
  8. 18. 市販の風邪薬「毒」になる成分
  9. 19. 蓮舫行政刷新大臣が退任へ
  10. 20. 客に性的暴行の整体師「裏の顔」
  1. 1. ウエディング写真が「不適切」韓
  2. 2. 「麻薬王」が死亡 混乱広がる
  3. 3. カネで獲得した金メダル 嫉妬も
  4. 4. 伊藤学長 米富豪問題で参加禁止
  5. 5. 留学生が明かす「韓国のリアル」
  6. 6. トランプ氏私邸へ侵入か 男射殺
  7. 7. ペルーの海鳥の糞が重要な資源に
  8. 8. 女性のブレスレット流す 中国
  9. 9. 猛烈寒波 NYなどで非常事態宣言
  10. 10. AIの進歩「驚くほど速い」米CEO
  1. 11. プーチン氏の「隠された意図」
  2. 12. 正恩氏の娘は「もうオトナ」注目
  3. 13. 金正恩氏を最高指導者に再任 北
  4. 14. 北で「韓流腐敗」横行の現実
  5. 15. 「相互関税」日本時間24日に停止
  6. 16. ネパール44人死傷 邦人1人負傷か
  7. 17. 犬が警官を誘導し3歳児を発見 米
  8. 18. 金正恩氏の成果自慢→国民は悲鳴
  9. 19. ADOR前代表 疑惑に正面から反論
  10. 20. ドイツ 14歳未満のSNS利用禁止へ
  1. 1. 米の「相互関税」徴収を終了へ
  2. 2. 食べ過ぎると胃に石? 果物の正体
  3. 3. 謎のプシュー音 大炎上の危険も?
  4. 4. 入ってはいけない保険 見分け方
  5. 5. ディズニー 史上最大の変化へ?
  6. 6. 豊田織機のTOB 不成立も辞さず
  7. 7. 32年働いたのに新人より給与低い
  8. 8. AIによる経済混乱 懸念が再燃か
  9. 9. 世界の富裕層が日本を訪れる目的
  10. 10. ラジオ体操拒否→報復人事受ける
  1. 11. 高配当&増配株 海外の注目株は
  2. 12. 一蘭「家族5人で2000円」のワケ
  3. 13. 46万→266万円? 金価格の見通し
  4. 14. 中国人客減る→観光危機? 杞憂か
  5. 15. 「生まれるの5年早かった」名車
  6. 16. 引っ越し前にピカピカ→妻泣いた
  7. 17. 「ダラダラスマホ」を辞める方法
  8. 18. 看護師として高収入を得る方法
  9. 19. 再就職 期待と裏腹な「壁」
  10. 20. 「役立つ資格」ランキングTOP10
  1. 1. タワマンへの配達「結構絶望的」
  2. 2. チンパンジーが豹変 家が惨劇
  3. 3. 図書館並みに静かなシュレッダー
  4. 4. 「Premiere Pro」や「DaVinci Resolve」を実際に自動操作してPCの性能を測定できるベンチマークツール「Puget Bench 2.0」の使い方まとめ
  5. 5. トルク無段階調整可能、先端にLEDライトも搭載。小型万能電動ドライバー「ELEBOLTER」
  6. 6. オープンソースのクロスプラットフォーム監視ツール「Glances」、CPU・メモリ・ディスク・ネットワーク使用量などをターミナルだけでなくウェブサーバーモードで監視可能
  7. 7. 定番メーカーを避けてきた自分が、ソニーのデジカメを使って知った「メジャーの味」
  8. 8. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
  9. 9. 荒れ地や水たまり、様々な地形を走行可能。LEDライト搭載高速4WDオフロードラジコンカー「RLAARLO」
  10. 10. メタルギアソリッド最新作「METAL GEAR SOLID PEACE WALKER」の体験版（未体験抑止版）が配信開始
  1. 11. 5種類の交換レンズで様々なスポーツシーンに対応。レンズ交換式「エレッセ スポーツサングラス」
  2. 12. 毎日のパートナーとして最適な小型・高出力モバイルバッテリー「SMARTCOBY 65W2C1A/20W2C」
  3. 13. イベントにもぴったりな大人かわいいネイルが自分で簡単に！　貼るジェルネイル「ジェルミーペタリー」の春コレクション第一弾をチェック
  4. 14. 【今週のAIトレンド丸わかり】Googleの最高性能AIモデル「Gemini 3.1 Pro」/Geminiに音楽生成AI「Lyria 3」が実装/OpenClawの創設者がOpenAIに参加
  5. 15. 街灯が「赤」欧州で広まる理由
  6. 16. 差別主義者だったラヴクラフトの「呪い」──いまも残る影響力に葛藤する非白人小説家たち
  7. 17. タイ人男と結婚したら過酷だった
  8. 18. 小型ながら静電気集塵式。フィルター交換不要、コードレス卓上空気清浄機「Purifa」
  9. 19. 書家・詩人「相田みつを」がAI(エーアイ)になって原宿に？ネスレ「AIだみつをカフェ」ってなに!?
  10. 20. Edge新機能 ChromeのDL中止促す
  1. 1. 日本勢に格差? 批判の声が相次ぐ
  2. 2. りくりゅうの高得点 露側が批判
  3. 3. アリサ・リウ 日本作品に愛告白
  4. 4. りくりゅうの「奇跡の1枚」公開
  5. 5. 村瀬に「21歳とか嘘だろ」称賛
  6. 6. スノボ勢エコノミー「敬意ない」
  7. 7. MLB初安打が本塁打 岡本和真放つ
  8. 8. フォルティウス「金取れてた説」
  9. 9. 全身に丸いテープ目立つも…失速
  10. 10. アリサ・リュウ 33万→430万に
  1. 11. ダブルタッチ疑惑 変更求める声
  2. 12. りくりゅう センター起用に感動
  3. 13. 運ばれた吉田響「会話が不可能」
  4. 14. 1人だけで金金金金金金 超人現る
  5. 15. 佐々木朗希 ブルペンで新球28球
  6. 16. 「奇跡」金メダル獲得劇映画化か
  7. 17. 侍J わずか2安打は16年ぶり屈辱
  8. 18. 「アン・ルイスに似てる」話題に
  9. 19. 秋広覚醒? SB秋広の一撃に覚醒
  10. 20. フィギュアのカップル 電撃解散
  1. 1. 勝俣の「体型イジリ」疑問の声
  2. 2. おばたのお兄さん「痴漢」を目撃
  3. 3. くるま MEGUMIとの報道に言及
  4. 4. 緊急手術で入院中 マツコの近況
  5. 5. エヴァ30周年フェス 新情報発表
  6. 6. 「あたしンち」母のモデルを公開
  7. 7. 娘の結婚式で「裸」神父は称賛
  8. 8. 「神のエステ」で過激なサービス
  9. 9. 大病打ち明け活休 西川史子の今
  10. 10. 真矢さん死去 一番弟子の胸中
  1. 11. 嵐のラストライブ「後輩」抜擢か
  2. 12. 二宮和也「極秘情報」を匂わせか
  3. 13. 事実上の合格 芸人に驚愕の過去
  4. 14. 木下優樹菜 デートSHOTを披露
  5. 15. 藤田ニコル 第1子の性別を発表
  6. 16. 竹内結子さんとの子 1日も忘れず
  7. 17. 宮根誠司の「他人事態度」が物議
  8. 18. 引退し2年 本田真凜が突然の報告
  9. 19. 小泉今日子がnews23で本音 反響
  10. 20. 亀梨 KAT-TUN解散の真相を告白
  1. 1. 希少がんを発信 23歳女性の葛藤
  2. 2. 初デート断られた40代女性の外見
  3. 3. 黒はキツく見える? 40・50代悩み
  4. 4. マック 100円クーポンを配信へ
  5. 5. 紫外線で進化する新UV膜技術
  6. 6. GUの優秀スウェットパンツが優秀
  7. 7. 1歳児にマック「何考えてるの?」
  8. 8. GU 大人コーデ格上げのバッグ
  9. 9. 3COINSのおしゃれスマホアクセ
  10. 10. ワイドパンツのお手本コーデ
  1. 11. 黒を上手に着こなす「着回し術」
  2. 12. 「桜シェイク」国内18店舗で発売
  3. 13. 価格以上 プロのリピありコスメ
  4. 14. ワークマンの新作を検証し驚愕
  5. 15. 子なし夫婦の相続→亀裂の原因に
  6. 16. 不幸の連続 秀逸な「JK」漫画
  7. 17. 不快体臭 男性&女性でギャップ
  8. 18. Netflixが異例の「一時値下げ」
  9. 19. 家族分も 通信費安く抑える手段
  10. 20. つわりかと思ったら…「白血病」