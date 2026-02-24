最近、若いビジネスパーソンの間で「体力不足」が深刻な問題となっている。疲れやすい、休みがち、繁忙期にムリがきかない――こうした悩みを抱える人は決して少なくない。【画像】「それだけは絶対にダメ！」部下に言ってはいけない“5つの禁断ワード”とは？…『体力がない人の仕事の戦略』を見る『体力がない人の仕事の戦略』（クロスメディア・パブリッシング）は、精神科医である和田秀樹氏の視点から、限られたエネルギー