22日から合宿に合流→即ブルペン入りロッキーズの菅野智之投手が22日、野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎合宿に合流した。その後ブルペン入りすると、ナインも熱視線。巨人のエースとして活躍した右腕のピッチングに騒然とした。菅野は午前8時過ぎ、侍ジャパンのパーカーを着用し、ナインと共にチームバスに乗って登場した。今大会では過去最多9人のメジャーリーガーの参加が見込まれるが、最速での合流となった。アドバイザ