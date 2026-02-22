小笠原道大氏…石塚裕惺は「どういう使い方なるか」NPB通算2120安打の小笠原道大氏が日本プロ野球名球会が発信する公式YouTube番組「名球会チャンネル」に登場し、今季の巨人のキーマンを掲げた。主砲の岡本和真内野手がブルージェイズに移籍し「抜けた穴大きい」としつつ、名前を挙げたのは6年目の23歳野手だった。昨季の巨人は岡本が怪我で離脱し、苦しんだ。「抜けてから多少粘りましたけど大失速ですよね。そこからチーム