¹áÀîOG¡¦¹õÀîÄ«¸µÅê¼ê¹â¹»»þÂå¤Ë¡È0-82¡É¤ÎÎò»ËÅªÂçÇÔ¤Ï¡ÖÊ¬´ôÅÀ¡×²¿»ö¤âÅê¤²½Ð¤µ¤Ê¤¤¡È¹Ý¤Î¥Ï¡¼¥È¡É¤ÎÎ¢¤Ë¡¢ÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤­¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀéÍÕ¡¦¤ï¤»¤¬¤¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë»Í¹ñIL¡¦¹áÀî¥ª¥ê¡¼¥Ö¥¬¥¤¥Ê¡¼¥º¤ØÆþÃÄ¤·¡¢¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤ËÇ³¤¨¤ë±¦ÏÓ¡¦¹õÀîÄ«¸µ¡Ê¤¢¤µ¤Ò¡ËÅê¼ê¤Ë¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤¬¤¢¤ë¡£2022Ç¯7·î11Æü¡¢ÀéÍÕ³Ø·Ý¤Ë0-82¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¡ÖÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÀéÍÕÂç²ñ¡×¤Î½éÀï¡ÊÌÐ¸¶»Ô¡¦Ä¹À¸¤Î¿¹Ìîµå¾ì¡Ë