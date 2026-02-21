³«Å¹Á°¤«¤éÌó150¿Í¤ÎÂç¹ÔÎó¡Ä500¼ï°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡Ö2026 WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL STORE-MIYASHITA PARK-¡×¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎµÜ²¼¸ø±à¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£Ê¿ÆüÀµ¸á¤Î³«Å¹1»þ´ÖÁ°¤Ë¤ÏÌó150¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¹ÔÎó¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Îó¤Ï4³¬¤ÎÅ¹ÊÞ¤«¤é1³¬¤Þ¤Ç¿­¤Ó¤¿¡£3Ç¯Á°¤ÎÂè5²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤â¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÏÅö»þ¤È¤ÏÂç¤­¤¯°Û¤Ê¤ë¡ÈÊÑ²½¡É¤¬¤¢¤ë¡£¥á¥Ç¥£