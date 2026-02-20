3月27日〜31日に香港で開催される「第3回 Baseball5 アジアカップ 2026」全日本野球協会などは20日、香港で3月27日から開催される「第3回 Baseball5 アジアカップ 2026」に出場する「侍ジャパンBaseball5日本代表」10選手を発表した。元巨人の辻東倫選手（東京ヴェルディ・バンバータ）ら男子5人、女子5人が選出された。大会は3月27日から同31日まで、10〜13の国と地域が参加して行われる。侍ジャパンは2024年の第2回大会で優