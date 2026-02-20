ドジャース・ナックの愛犬は3歳のオリーくん、犬種はエリザベス女王と同じドジャース・大谷翔平投手の愛犬デコピンに親友だ。大谷の同僚ランドン・ナック投手の婚約者、アニサさんが18日（日本時間19日）に自身のインスタグラムを更新し、デコピンと自身の愛犬の2ショット写真を公開。一夜明けた19日（同18日）にナックは“ワンちゃん交友録”を語ってくれた。「本当に楽しかった。彼らはとても仲が良くて、何度か一緒に過ごした