ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・複合（１９日、イタリア・プレダッツォ、テーゼロ）【バルディフィエメ（イタリア）１９日＝松末守司】団体スプリントが行われ、五輪ラストランの渡部暁斗（北野建設）、山本涼太（長野日野自動車）で臨んだ日本は６位となり、今季限りでの引退を表明している渡部は最後の五輪で有終の美を飾れなかった。＊＊＊今大会から４人制から２人制に変わり、初実施された新種目