DeNAの新助っ人右腕、レイノルズはマイナーで35本塁打さすがは“元野手”だった。DeNAの新外国人右腕、ショーン・レイノルズ投手が19日、沖縄キャンプでフリー打撃を行うと、センターバックスクリーンを越える特大アーチを披露した。左打席に立ったレイノルズは鋭いスイングで打球を捉えた。そのまま“確信歩き”で打撃ケージの外へ。打球がバックスクリーンを越えて着弾すると、球場からは歓声と拍手。レイノルズはドヤ顔をみ