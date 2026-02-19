「上手くフィットしていないかも」の引き出しが野球選手を伸ばす選手のタイプを見誤ると、成長の機会を奪ってしまうかもしれない。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんが16日、3週連続で開かれた野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」のオンラインイベント「打撃改革3DAYS」で講師を務めた。チームの約束事として、全ての選手に同じ指導をするデメリットを指摘した。プロトレーナーの高島さん