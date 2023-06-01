初のライブBPで18球、1安打2奪三振ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は18日（日本時間19日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で報道陣の取材に応じ、大谷翔平投手の実戦形式の投球練習「ライブBP」を称賛した。キャンプ初のライブBPでは先頭・シアニに痛烈なピッチャー返しを食らったものの、その後はテオスカー・ヘルナンデスを遊ゴロに。パヘスとタッカーからは連続三振を奪った。4人の打者と対戦して18球を投げ、1安打2