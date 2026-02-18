球団公式フォトグラファーのスーフー氏が公開ドジャースの球団公式フォトグラファー、ジョン・スーフー氏が17日（日本時間18日）、自身のインスタグラムを更新。捉えたのは、球団GMのブランドン・ゴームズ氏のまさかの行動だった。公開された1枚では、ゴームズGMが1人の日本人の首に背後から手を回し、捕まえたような体勢になっている。相手は大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希ではなく、中島陽介トレーナーだ。中島トレーナー