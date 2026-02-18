賃貸物件でのトラブルは要注意。厄介な大家に当たってしまうと大変だ。徳島県の50代女性は、かつて住んでいた物件でのトラブルを振り返った。当時女性は、家賃を大家に手渡しで支払っていた。「4万円渡してお釣り4000円貰うパターン」というから、家賃は3万6000円だったのだろう。しかしある日、事件が起きる。（文：湊真智人）「収入証紙はあんたが買って貼って」その日も毎月のように家賃を渡しに行ったのだが、「おつり3000円を