ジェシー・ジャクソン師【ワシントン共同】米国の公民権運動指導者ジェシー・ジャクソン師が死去した。84歳だった。米メディアが報じた。公民権運動の偉人、故マーチン・ルーサー・キング牧師の遺志を受け継ぎ、「人種和解」への闘いを続けた。2017年にパーキンソン病を患っていることを公表していた。1965年以降、キング牧師の下で黒人の地位向上を求める活動に取り組んだ。84年と88年の大統領選で民主党候補の指名争いに出