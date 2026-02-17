1.ふきのとう ふきのとうにはカリウムが含まれています。泌尿器系の持病がある猫には与えない方がいいでしょう。健康な猫であっても腎臓に負担をかける恐れがあるため、積極的に与える必要はありません。 また、ふきのとうには、ピロリジジンアルカロイド類の天然毒素が含まれています。水に溶けやすく、アク抜きをすることで毒素が流れるため、猫に与える場合は必ずアク抜きをして刻んだものをごく少量にしましょう。