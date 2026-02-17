2月4日からスタートしたマクドナルドのCM、ご覧になりましたか? これまで、多くの有名人を起用してきた同CMに、今回はまさかの人物が登場! SNSで大きな話題となっています。話題の登場人物はこちらの3人。みなさん、見覚えありませんか??どこか懐かしい感じがしている方も少なくないはず。正解は、東京書籍出版事業部公式から発表します!!こちらの映像に出演されているのは中学校英語教科書『NEW HORIZON』に出てきたALTの方々で緑