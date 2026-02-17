タレントの藤本美貴（40）が17日、都内で行われた『テンピュール新製品発表会』に登壇し、普段の睡眠事情を明かした。【写真】報道陣にもサプライズ！急遽駆けつけた松井秀喜藤本は、筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 副機構長の櫻井武氏とともに睡眠についてトーク。ベッドに入ってから眠りに入るまでの時間を聞かれると、「私は気絶タイプなので、1分もかからないくらいで寝てることの方が多いです」と告白。これに櫻井