¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë5°Ì¤À¤Ã¤¿»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼À¤³¦¿·¤È¤Ê¤ë158.13ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×¤ò¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î231.24ÅÀ¤È¤·¡¢µÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º²¤Î¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¶Ã°Û¤ÎÀ¤³¦¿·¤Ç»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤Ï¡¢»Ä¤ê4ÁÈ¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£Ìó40Ê¬¸å¡¢SP¼ó