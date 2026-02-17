ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。

魂の「グラディエーター」を披露し、驚異の世界新で暫定首位に立った“りくりゅう”は、残り4組の結果を待った。

約40分後、SP首位のミネルバファビエンヌ・ハゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）のスコアは“りくりゅう”に及ばない。日本初の快挙の金メダルが決まると、泣き崩れる木原を三浦も目を潤ませながら抱きしめた。

視聴者の視線を奪ったのがこの時の2人の体勢だった。1位ペアが座る椅子から降り、なんと2人は正座。歓喜の珍光景は大反響だ。

Xには「なんで正座wwwww」「優勝してジャパニーズ正座スタイル」「リーダーズチェアからおりて正座するの尊いんだが」「正座して見つめ合っちゃう日本人ペアりくりゅうw」「椅子の前で2人で正座してるのあまりにも日本人しぐさすぎて号泣してるのに笑ってしまいました…」「正座になっててめっちゃ日本やった」「ほぼ正座状態になってるの、すごい日本人感」などの声が上がっていた。



