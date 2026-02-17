¥½¥Á¸ÞÎØÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¸µÁ´ÊÆ½÷²¦¤Îº£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÏÏ¢Æü¡¢Ç®Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥½¥Á¸ÞÎØÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢2014¡¢16Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ½÷²¦¤Î»Ñ¤â¡£À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿Ì¾¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ïº£Âç²ñ¡¢¥ê¥ó¥¯³°¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇ®±é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÞÎØ¸ø¼°¤Î¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ç¸Ä¿Í4°Ì¡¢ÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥°¥ì¥¤¥·¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¤À¡£¤¦¤ÄÉÂ¡¢ÀÝ¿©