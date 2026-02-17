¥½¥Á¸ÞÎØ¤«¤é12Ç¯¡ÄÈþ¤·¤Á´ÊÆ½÷²¦¤Îº£¡¡¸òºÝÈ½ÌÀ¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÎÂçÊª¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë
¥½¥Á¸ÞÎØÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¸µÁ´ÊÆ½÷²¦¤Îº£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÏÏ¢Æü¡¢Ç®Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥½¥Á¸ÞÎØÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢2014¡¢16Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ½÷²¦¤Î»Ñ¤â¡£À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿Ì¾¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ïº£Âç²ñ¡¢¥ê¥ó¥¯³°¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇ®±é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÞÎØ¸ø¼°¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ç¸Ä¿Í4°Ì¡¢ÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥°¥ì¥¤¥·¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¤À¡£¤¦¤ÄÉÂ¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤Ê¤É¤ò¹îÉþ¤·¤¿¸µÁ´ÊÆ½÷²¦¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯8·î¡¢30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Îø¿Í¤Ç15Ç¯¡¢19Ç¯¤Î¥«¥Ê¥ÀÁª¼ê¸¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ëÇÆ¼Ô¤Î¥Ê¥à¡¦¥°¥¨¥ó»á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½ËÊ¡¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë½ËÊ¡¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Á¸ÞÎØ¤«¤é12Ç¯¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¸ÞÎØ¸ø¼°¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÎ©¾ì¤Ç¸½ÃÏÆþ¤ê¡£Âç²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ß¥é¥Î¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ°²è¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Ç·òºß¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë