ºòÌë¡¢°¦ÃÎ¸©Ë­ÅÄ»Ô¤Ç¹ñÆ»¤òµÕÁö¤·¤¿¼Ö¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÕÁö¤·¤¿¼Ö¤ÎÃË¤Ï¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛµÕÁö¼Ö¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¡Ä ¥Ð¥¤¥¯¤Î26ºÐÃËÀ­¤¬»àË´ µÕÁö¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥ë¥³¹ñÀÒ¤ÎÃË¤Ï¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ °¦ÃÎŽ¥Ë­ÅÄ»Ô ¡Ê¾¾ÅÄÀëÅ¯µ­¼Ô¡Ë¡Ö»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¹ñÆ»¤ÏÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤ÏµÕÁö¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡× ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤­¤Î¤¦¸á¸å11»þ