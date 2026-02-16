2026年2月6日より全国公開された『トゥギャザー』は、超自然的な身体の変異現象に見舞われた倦怠期のカップルが、極限状況に陥っていく姿をスリリングかつブラックユーモアたっぷりに描いた作品。公開前に試写で観た本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。【写真】田舎に移住したミュージシャン志望のティム(デイヴ・フランコ)と小学校教師のミリー(アリソン・ブリー)映画