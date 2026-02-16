¡È¿ÈÂÎÊÑ°Û¡É¤È¡È¶¦°ÍÂ¸¡É¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹·¿¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥È¥¥¥゙¥ã¥µ゙¡¼¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¡£·ñÂÕ´ü¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡ª
2026Ç¯2·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥È¥¥¥゙¥ã¥µ゙¡¼¡Ù¤Ï¡¢Ä¶¼«Á³Åª¤Ê¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ°Û¸½¾Ý¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿·ñÂÕ´ü¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢¶Ë¸Â¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤«¤Ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¸ø³«Á°¤Ë»î¼Ì¤Ç´Ñ¤¿ËÜºî¤Î´¶ÁÛ¤ò¾Ò²ð(°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹)¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄ¼Ë¤Ë°Ü½»¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥·゙¥·¥ã¥ó»ÖË¾¤Î¥Æ¥£¥à(¥Æ゙¥¤¥¦゙¡¦¥Õ¥é¥ó¥³)¤È¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤Î¥ß¥ê¡¼(¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ゙¥ê¡¼)
¡Ú¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û
Ä¹Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¥ß¥å¡¼¥·゙¥·¥ã¥ó»ÖË¾¤Î¥Æ¥£¥à(¥Æ゙¥¤¥¦゙¡¦¥Õ¥é¥ó¥³)¤È¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤Î¥ß¥ê¡¼(¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ゙¥ê¡¼)¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¿´¤«¤é°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«゙¡¢·ñÂÕ´ü¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤Ë¹Ô¤¤Ä゙¤Þ¤ê¤ò´¶¤·゙¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Æ゙¿´µ¡°ìÅ¾¡¢2¿Í¤Ï½»¤ß´·¤ì¤¿ÅÔ²ñ¤òÎ¥¤ì¡¢¥Æ¥£¥à¤ÎÎ¾¿Æ¤«゙°ä¤·¤¿ÅÄ¼Ë¤Î°ì¸®²È¤Ë°Ü¤ê½»¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÅÄ¼Ë¤Æ゙¤Î¿·À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥Æ¥£¥à¤È¥ß¥ê¡¼¤Ï¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Î¿¹¤Î¥Ï¥¤¥¥ó¥¯゙¥³¡¼¥¹¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬2¿Í¤ÏÅÓÃæ¤ÇÆ»¤ËÌÂ¤¤¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¤Û゚¤Ã¤«¤ê¶õ¤¤¤¿·ê¤ò³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÃÏ²¼¤ÎÆ¶·¢¤Æ゙°ìÌë¤ò²á¤³゙¤¹¤Ï¤á¤Ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¡¢2¿Í¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¡£
¥Æ¥£¥à¤ÏÆÍÁ³°Õ¼±¤¬º®Âù¤·¡¢¿ÈÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËË½Áö¤¹¤ë´ñÌ¯¤Ê¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¥ß¥ê¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¤½¤Î°ÛÊÑ¤Ï¥ß¥ê¡¼¤Î¿È¤Ë¤âËÖÈ¯¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¼§ÎÏ¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸ß¤¤¤òµá¤á¹ç¤¦¤½¤ÎÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¸½¾Ý¤Ï¡¢2¿Í¤¬°é¤ó¤Ç¤¤¿°¦¤È¿ÍÀ¸¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿¯¿ª¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¢£¼ÂÀ¸³è¤Æ゙¤âÄ¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Æ±»Î¤ÎÇÐÍ¥¤¬¡¢¶¦°ÍÂ¸¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼¤ËÄ©¤à¡ª
ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¿·¿Í´ÆÆÄ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥ã¥ó¥¯¥¹ ¡£Èà¤ÏÆÈ³Ø¤Æ゙VFX¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¤ä¥ß¥å¡¼¥·゙¥Ã¥¯¡¦¥Ò゙¥Æ゙¥ª¡¢ÇÛ¿®Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤È゙¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥ë¥Á¤Ê±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ã¥ó¥¯¥¹´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹ÊÔ¥Æ゙¥Ò゙¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢´ÆÆÄ¼«¿È¤È¥Ï゚¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤Õ゙´Ø·¸À¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ï゚¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¹½ÁÛ¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤¿´ë²è¤¿゙¤È¤¤¤¦¡£ËÜºî¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥·¥ã¥ó¥¯¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢A24¤È¥¿¥Ã¥¯゙¤òÁÈ¤ó¤À¥¹¥ê¥é¡¼±Ç²è¡ØHotel Hotel Hotel Hotel(¸¶Âê)¡Ù¤ò¼ê¤«゙¤±¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¥Æ¥£¥à¤È¥ß¥ê¡¼¤ò±é¤·゙¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Æ゙¥¤¥¦゙¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¤È¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ゙¥ê¡¼¡£¥Æ゙¥¤¥¦゙¤Ï¡Ø¥¯゙¥é¥ó¥È゙¡¦¥¤¥ê¥å¡¼¥·゙¥ç¥ó¡Ù(2013Ç¯¡¢2016Ç¯¡¢2026Ç¯)¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø°¦¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥È゙¡Ù(2025Ç¯)¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ì¥³゙¥Ë¥ó¥·゙¥ã¥³゙¡¼ ¥µ゙¡¦¥à¡¼¥Ò゙¡¼¡Ù(2017Ç¯)¤ÎÀ¼Í¥¤â¤³¤Ê¤·¡¢A24¤Î¡ØZola¡Ù¡¢Hulu¤Î¡ØPam & Tommy¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÌ³¤á¤ëÂ¿ºÍ¤ÊÇÐÍ¥¤À¡£¥¹¥ê¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥µ¥¤¥³¥Ï¥¦¥¹ ·ì¤òÍ¶¤¦²È¡Ù(2020Ç¯/ÆüËÜÌ¤¸ø³«)¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ø¥¹¥¯¥ê¡¼¥à 4¡Ù(2011Ç¯)¤ä¡Ø¥Õ゚¥í¥ß¥·¥ó¥¯゙¡¦¥ä¥ó¥¯゙¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù(2020Ç¯)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ê¥½¥ó¤Ï¡¢2020Ç¯¸ø³«¤ÎNetflixºîÉÊ¡Ø¥Û¡¼¥¹¡¦¥«゙¡¼¥ë¡Ù¤Æ゙µÓËÜ¡¦À½ºî¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥Æ゙¥¤¥¦゙Æ±ÍÍ¤ËÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤Ï¥·¥ã¥ó¥¯¥¹´ÆÆÄ¤Î¥ª¥ê¥·゙¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢ËÜºî¤Î¼ç±é¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò·óÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Æ±»Î¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë±éµ»¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ù(2019Ç¯)¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Þ¥ó¥½¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥Ç¥¤¥â¥ó¡¦¥Ø¥ê¥Þ¥ó¤¬¡¢¥ß¥ê¡¼¤Î¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¶µ»Õ¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥ê¡¼¤òµ¤¸¯¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¹¤°¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¯¤ë¥¸¥§¥¤¥ß¡¼ÀèÀ¸¤Ï¡È¤¤¤¤¿Í¤Ê¤Î¡©°¤¤¿Í¤Ê¤Î¡©¡É¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿´¤òÏÇ¤ï¤»¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿¼ÆÉ¤ß¤»¤º¤Ë´Ñ¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¡ÈÂÎ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯¡É¥·¡¼¥ó¤Ë¶Ã¤¡¢·ñÂÕ´ü¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤ëºîÉÊ
¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¹¥¤¤Ê¿Í¤È¡È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡É¡È¤º¤Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ê¡Ä¤È¡¢ËÜºî¤ò´Ñ¤ëÁ°¤Ë±ó¤¤²áµî¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÁê¼ê¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È¡È¹¥¤¤À¤±¤É¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¡É¡È¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤¦¤°¤é¤¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡É¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Î¥Æ¥£¥à¤È¥ß¥ê¡¼¤Ï¡¢°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢·ñÂÕ´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤À¡£2¿Í¤Ï¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ²¼¤ÎÆ¶·¢¤Æ゙°ìÌë¤ò²á¤³゙¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼§ÀÐ¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÁê¼ê¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤Û¤¦¤Ø¤È¿Ê¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ææ¤Î¸½¾Ý¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£
ÂÎ¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂç¤¤¤Ëº¤¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä·ñÂÕ´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¥Æ¥£¥à¤È¥ß¥ê¡¼¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤³¤Î´ñÌ¯¤Ê¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÎ¤Î°ìÉô¤¬Ê¸»ú¤É¤ª¤êÍ»¹ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡È¤¨!!¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î??¡É¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é2¿Í¤¬¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤»¡¢ÉÝ¤¤¤Î¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é°ìµ¤¤ËÊª¸ì¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¡¢¡ÈÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Æ¤âÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¾õ¶·¤Ë¼·Å¾È¬ÅÝ¤¹¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥£¥à¤È¥ß¥ê¡¼¤Î¿´¾ð¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¶¦°ÍÂ¸¤ÎÉÔ°Â¡×¤ä¡Ö¥Ï゚¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂ«Çû¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔËþ¡×¤Ë¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÎ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤ÎVFXÉ½¸½¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Ã±½ã¤Ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤âËþºÜ¡£¥ß¥ê¡¼¤Î²£¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥£¥à¤¬¡¢ÌëÃæ¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶²ÉÝ(Çú¾Ð¡©)¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡È¿ÈÂÎÍ»¹ç¡É¤Î¶²ÉÝ¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Æ¥£¥à¤È¥ß¥ê¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç´Õ¾Þ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡á±üÂ¼É´·Ã
(C)2025 Project Foxtrot, LLC
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄ¼Ë¤Ë°Ü½»¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥·゙¥·¥ã¥ó»ÖË¾¤Î¥Æ¥£¥à(¥Æ゙¥¤¥¦゙¡¦¥Õ¥é¥ó¥³)¤È¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤Î¥ß¥ê¡¼(¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ゙¥ê¡¼)
¡Ú¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¿´¤«¤é°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«゙¡¢·ñÂÕ´ü¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤Ë¹Ô¤¤Ä゙¤Þ¤ê¤ò´¶¤·゙¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Æ゙¿´µ¡°ìÅ¾¡¢2¿Í¤Ï½»¤ß´·¤ì¤¿ÅÔ²ñ¤òÎ¥¤ì¡¢¥Æ¥£¥à¤ÎÎ¾¿Æ¤«゙°ä¤·¤¿ÅÄ¼Ë¤Î°ì¸®²È¤Ë°Ü¤ê½»¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÅÄ¼Ë¤Æ゙¤Î¿·À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥Æ¥£¥à¤È¥ß¥ê¡¼¤Ï¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Î¿¹¤Î¥Ï¥¤¥¥ó¥¯゙¥³¡¼¥¹¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬2¿Í¤ÏÅÓÃæ¤ÇÆ»¤ËÌÂ¤¤¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¤Û゚¤Ã¤«¤ê¶õ¤¤¤¿·ê¤ò³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÃÏ²¼¤ÎÆ¶·¢¤Æ゙°ìÌë¤ò²á¤³゙¤¹¤Ï¤á¤Ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¡¢2¿Í¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¡£
¥Æ¥£¥à¤ÏÆÍÁ³°Õ¼±¤¬º®Âù¤·¡¢¿ÈÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËË½Áö¤¹¤ë´ñÌ¯¤Ê¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¥ß¥ê¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¤½¤Î°ÛÊÑ¤Ï¥ß¥ê¡¼¤Î¿È¤Ë¤âËÖÈ¯¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¼§ÎÏ¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸ß¤¤¤òµá¤á¹ç¤¦¤½¤ÎÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¸½¾Ý¤Ï¡¢2¿Í¤¬°é¤ó¤Ç¤¤¿°¦¤È¿ÍÀ¸¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿¯¿ª¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¢£¼ÂÀ¸³è¤Æ゙¤âÄ¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Æ±»Î¤ÎÇÐÍ¥¤¬¡¢¶¦°ÍÂ¸¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼¤ËÄ©¤à¡ª
ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¿·¿Í´ÆÆÄ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥ã¥ó¥¯¥¹ ¡£Èà¤ÏÆÈ³Ø¤Æ゙VFX¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¤ä¥ß¥å¡¼¥·゙¥Ã¥¯¡¦¥Ò゙¥Æ゙¥ª¡¢ÇÛ¿®Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤È゙¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥ë¥Á¤Ê±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ã¥ó¥¯¥¹´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹ÊÔ¥Æ゙¥Ò゙¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢´ÆÆÄ¼«¿È¤È¥Ï゚¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤Õ゙´Ø·¸À¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ï゚¥¤¥¢¤µ¤ì¤Æ¹½ÁÛ¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤¿´ë²è¤¿゙¤È¤¤¤¦¡£ËÜºî¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥·¥ã¥ó¥¯¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢A24¤È¥¿¥Ã¥¯゙¤òÁÈ¤ó¤À¥¹¥ê¥é¡¼±Ç²è¡ØHotel Hotel Hotel Hotel(¸¶Âê)¡Ù¤ò¼ê¤«゙¤±¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¥Æ¥£¥à¤È¥ß¥ê¡¼¤ò±é¤·゙¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Æ゙¥¤¥¦゙¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¤È¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ゙¥ê¡¼¡£¥Æ゙¥¤¥¦゙¤Ï¡Ø¥¯゙¥é¥ó¥È゙¡¦¥¤¥ê¥å¡¼¥·゙¥ç¥ó¡Ù(2013Ç¯¡¢2016Ç¯¡¢2026Ç¯)¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø°¦¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥È゙¡Ù(2025Ç¯)¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ì¥³゙¥Ë¥ó¥·゙¥ã¥³゙¡¼ ¥µ゙¡¦¥à¡¼¥Ò゙¡¼¡Ù(2017Ç¯)¤ÎÀ¼Í¥¤â¤³¤Ê¤·¡¢A24¤Î¡ØZola¡Ù¡¢Hulu¤Î¡ØPam & Tommy¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÌ³¤á¤ëÂ¿ºÍ¤ÊÇÐÍ¥¤À¡£¥¹¥ê¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥µ¥¤¥³¥Ï¥¦¥¹ ·ì¤òÍ¶¤¦²È¡Ù(2020Ç¯/ÆüËÜÌ¤¸ø³«)¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ø¥¹¥¯¥ê¡¼¥à 4¡Ù(2011Ç¯)¤ä¡Ø¥Õ゚¥í¥ß¥·¥ó¥¯゙¡¦¥ä¥ó¥¯゙¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù(2020Ç¯)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ê¥½¥ó¤Ï¡¢2020Ç¯¸ø³«¤ÎNetflixºîÉÊ¡Ø¥Û¡¼¥¹¡¦¥«゙¡¼¥ë¡Ù¤Æ゙µÓËÜ¡¦À½ºî¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥Æ゙¥¤¥¦゙Æ±ÍÍ¤ËÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤Ï¥·¥ã¥ó¥¯¥¹´ÆÆÄ¤Î¥ª¥ê¥·゙¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢ËÜºî¤Î¼ç±é¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò·óÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Æ±»Î¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë±éµ»¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ù(2019Ç¯)¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Þ¥ó¥½¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥Ç¥¤¥â¥ó¡¦¥Ø¥ê¥Þ¥ó¤¬¡¢¥ß¥ê¡¼¤Î¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¶µ»Õ¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥ê¡¼¤òµ¤¸¯¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¹¤°¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¯¤ë¥¸¥§¥¤¥ß¡¼ÀèÀ¸¤Ï¡È¤¤¤¤¿Í¤Ê¤Î¡©°¤¤¿Í¤Ê¤Î¡©¡É¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿´¤òÏÇ¤ï¤»¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿¼ÆÉ¤ß¤»¤º¤Ë´Ñ¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¡ÈÂÎ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯¡É¥·¡¼¥ó¤Ë¶Ã¤¡¢·ñÂÕ´ü¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤ëºîÉÊ
¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¹¥¤¤Ê¿Í¤È¡È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡É¡È¤º¤Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ê¡Ä¤È¡¢ËÜºî¤ò´Ñ¤ëÁ°¤Ë±ó¤¤²áµî¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÁê¼ê¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È¡È¹¥¤¤À¤±¤É¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¡É¡È¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤¦¤°¤é¤¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡É¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Î¥Æ¥£¥à¤È¥ß¥ê¡¼¤Ï¡¢°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢·ñÂÕ´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤À¡£2¿Í¤Ï¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ²¼¤ÎÆ¶·¢¤Æ゙°ìÌë¤ò²á¤³゙¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼§ÀÐ¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÁê¼ê¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤Û¤¦¤Ø¤È¿Ê¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ææ¤Î¸½¾Ý¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£
ÂÎ¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂç¤¤¤Ëº¤¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä·ñÂÕ´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¥Æ¥£¥à¤È¥ß¥ê¡¼¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤³¤Î´ñÌ¯¤Ê¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÎ¤Î°ìÉô¤¬Ê¸»ú¤É¤ª¤êÍ»¹ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡È¤¨!!¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î??¡É¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é2¿Í¤¬¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤»¡¢ÉÝ¤¤¤Î¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é°ìµ¤¤ËÊª¸ì¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¡¢¡ÈÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Æ¤âÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¾õ¶·¤Ë¼·Å¾È¬ÅÝ¤¹¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥£¥à¤È¥ß¥ê¡¼¤Î¿´¾ð¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¶¦°ÍÂ¸¤ÎÉÔ°Â¡×¤ä¡Ö¥Ï゚¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂ«Çû¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔËþ¡×¤Ë¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÎ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤ÎVFXÉ½¸½¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Ã±½ã¤Ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤âËþºÜ¡£¥ß¥ê¡¼¤Î²£¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥£¥à¤¬¡¢ÌëÃæ¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶²ÉÝ(Çú¾Ð¡©)¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡È¿ÈÂÎÍ»¹ç¡É¤Î¶²ÉÝ¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Æ¥£¥à¤È¥ß¥ê¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç´Õ¾Þ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡á±üÂ¼É´·Ã
(C)2025 Project Foxtrot, LLC
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£