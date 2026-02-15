『プレデター：ザ・プレイ』（2022）『プレデター：最凶頂上決戦』（2025）『プレデター：バッドランド』（2025）でプレデター人気を復刻させ、ファンからの信頼を獲得したダン・トラクテンバーグ。ディズニー傘下20世紀スタジオ製作で今後のシリーズ展開も期待を集める最中、このほどトラクテンバーグはパラマウント・ピクチャーズと3年間のファーストルック契約を